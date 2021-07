Beckham esteve perto do Leicester mas Victoria não deixou: «Nem Madrid era elegante para ela»

O sueco Sven-Göran Eriksson, antigo treinador do Benfica, revelou numa entrevista a uma rádio do seu país que tentou contratar David Beckham para o Leicester, em 2011, quando o antigo médio inglês jogava nos Estados Unidos ao serviço dos LA Galaxy. As conversações até começaram de forma positiva... mas foram travadas por Victoria Beckham.





"Cruzámo-nos numa gala de futebol em Londres e, sabendo que o contrato dele na MLS estava a acabar, propus-lhe que viesse para a minha equipa e à primeira vista parecia que ele ia aceitar", contou o antigo selecionador inglês, que havia orientado David Beckham na seleção dos Três Leões entre 2001 e 2006.Tudo parecia bem encaminhado mas, logo no dia seguinte, Victoria foi pessoalmente pedir satisfações ao treinador sueco. "Entrou no meu escritório, olhou para mim e disse 'Sven! Estás louco? A sério que consegues imaginar-me em Leicester?!'". A reação da ex-Spice Girl bastou para que a ideia de contratar Beckham 'morresse' por ali. E até motivou um pedido de desculpas por parte do antigo internacional inglês a Eriksson porque, ao que parece, quando Beckham jogou no Real Madrid a estadia na capital espanhola não agradou a Victoria. "Mais tarde o David pediu-me desculpas e explicou-me que quando jogou em Espanha, nem sequer Madrid era suficientemente elegante para ela", revelou Eriksson.A verdade é que David Beckham acabaria por regressar à Europa, em janeiro de 2013, para cumprir meia época no Paris Saint-Germain antes de terminar a carreira. O 'glamour' da capital francesa deve ter agradado a Victoria...