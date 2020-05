Bellamy luta contra a depressão há três anos: «Vinha para casa e não falava durante três dias»

Craig Bellamy, antigo extremo-esquerdo da seleção do País de Gales, confessou, em conversa com Jamie Carragher, ex-companheiro de equipa no Liverpool, que luta contra uma depressão desde que anunciou o final da carreira, em 2013/14, ao serviço do Cardiff City. O antigo internacional galês, agora com 40 anos, abriu o livro sobre o seu problema de saúde pela primeira vez em público e assumiu que, como qualquer paciente, tem altos e baixos.





"As pessoas só veem certas partes do que eu deixo ver. A minha vida particular é muito importante para mim. Quero manter isso [a exposição pública] separado. Nos últimos três ou quatro anos, fui diagnosticado com depressão. (...). Eu tenho altos e baixos leves e altos e baixos significativos. Estou medicado há três anos e é a primeira vez que falo sobre isso", referiu o antigo futebolista, que se notabilizou ao serviço dos reds e Manchester City e é atualmente treinador dos sub-21 da formação belga do Anderlecht, após aceitar o convite de Vincent Kompany.Bellamy reconheceu que a carreira de futebolista não ajudou a escapar ao fantasma da depressão. Até pelo contrário... "As lesões não ajudam. Eram tão difíceis de superar, assim como as dúvidas que crias de ti mesmo. Mas há muitas pessoas que dizem que não poderás regressar, que nunca voltarás a ser o mesmo. Sentia-me torturado. Não era aquilo que esperava da minha carreira de futebolista. Já nem queria fazer sprints, doía demasiado", confessou.Bellamy, que representou o País de Gales em 78 ocasiões, revelou que durante a carreira a depressão afetou-o terrivelmente. "Aí a depressão era bem pior, muito pior. Todo o lado emocional... vinha para casa e não falava durante três dias. Tenho a minha mulher, a minha família e literalmente não falava. Fechava-me num quarto... era a única maneira de lidar com a depressão", reconheceu.O ponto mais baixo da depressão chegou aos 23 anos, quando Bellamy representava o Newcastle. As tendinites dos dois joelhos não o largavam e o ex-extremo chegou a equacionar deixar de jogar, ao mesmo tempo que rejeitou uma proposta do Manchester United. "Só quis que a minha carreira terminasse", confessou. "O Newcastle tinha investido forte em mim e sentia que não o estava a conseguir justificar. O Manchester United mostrou-se interessado no verão mas não podia ir. Sabia que não estava em posição de competir com a qualidade dos jogadores que eles tinham. Lidar com essa dúvida foi o período mais difícil da minha carreira, ao ponto de se tornar um alívio quando tinha de ser operado", lembrou, deixando o alerta para os demais futebolistas."O futebol está aqui apenas por um curto período de tempo. É por isso que provavelmente vemos muitos jogadores de futebol, mais da nossa geração, que passam algumas dificuldades. (...) Eu realmente nunca percebi, apenas os vi [os problemas detetados pelos médicos] como hábitos normais. Mas tivemos uma boa conversa e ele [o médico que consultava] recomendou-me a ver Steve Peters. Quando eu o consultei, foi um alerta para mim", asseverou, relembrando os vários incidentes ao longo do percurso desportivo."Saí de casa em tenra idade com 15 anos. Podes imaginar crianças de 15 anos a mudar-se para o outro lado do país, longe de todos? Solidão, nostalgia, foi a mais difícil com a qual tive que lidar", lembrou. "Houve noites em que chorei até adormecer. Na realidade, não podes falar com ninguém, era apenas futebol. Os teus amigos podem sair aos fins de semana, mas eu ficava 'preso'. Era muito ligado ao meu pai, mas nunca superámos essa lacuna, porque eu responsabilizei-o por me fazer ir para lá. Houve momentos em que cheguei a casa e pedi para não voltar para Norwich, mas ele obrigava-me a voltar. Ele estava certo, foi o melhor para mim, mas senti muito ressentimento em relação a ele por causa disso, e ainda não me recuperei", finalizou Bellamy.