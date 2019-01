Bellerín não joga mais esta época

O defesa do Arsenal Héctor Bellerín não vai jogar mais esta temporada, segundo avança o 'The Guardian'. Está confirmada a rutura de ligamentos cruzados no joelho esquerdo, contraída no jogo de sábado frente ao Chelsea.O jogador de 23 anos saiu aos 72 minutos da partida com os blues e ficou de imediato a suspeita de uma lesão grave. Não é ainda certo o período de baixa, mas uma lesão deste tipo envolve normalmente uma recuperação, no mínimo, de seis meses. De resto, o jogador ainda vai fazer mais exames para avaliar eventuais danos ao nível do menisco.Recorde-se que Unai Emery, técnico dos gunners, já adiantou que esta situação não implica que o clube procure outra solução no mercado de inverno.