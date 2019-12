Ben Foster herói em Inglaterra após salvar idoso que sofre de demência

O Watford pode estar a assinar uma temporada para esquecer e Ben Foster ser um dos guarda-redes mais batidos da Premier League, mas tudo isso parece ter ficado esquecido depois do mais recente gesto do guardião após a partida dos hornets na semana passada, diante do Crystal Palace.A história foi revelada nas redes sociais por Dior Angus, numa publicação na qual partilhou aquela que parece ser uma mensagem deixada por alguém na rede social WhatsApp, na qual se detalha o incrível gesto de Ben Foster para com um veterano fã dos hornets, de 80 anos, que devido à sua condição mental acabou por cair numa valeta no meio da escuridão depois desse encontro. Acompanhado da sua família, Foster ajudou o idoso a levantar-se, levou-o para sua casa e ainda o convidou para passar o natal junto dos seus, algo que tem merecido elogios de tudo e todos em Inglaterra."O tio do meu pai estava no jogo do Watford na última semana. É detentor de lugar anual há uns 60 anos. Tem de momento 80, mas como sofre de demência vai ter de deixar de ir em breve. Nesse dia, deixou o estádio e foi para o carro. Estava sem bateria. Sabe-se lá porquê, mas pensou que poderia fazer 10 milhas (16 quilómetros) a pé até casa, isto através de uma escura estrada de dois sentidos. Acabou por cair na valeta. Um carro parou e foi ajudá-lo. Era o Ben Foster, a sua mulher e o seu pai. Disseram-lhe que o tinham visto umas milhas antes e que algo não parecia estar bem por estar a andar na escuridão, por isso voltaram para trás e acabaram por encontrá-lo na valeta. Levaram-no para casa e limparam-no. Perguntaram-lhe o que ele ia fazer no Natal e disseram-lhe que seria bem-vindo à sua casa caso o fosse passar sozinho. O Ben disse ainda que ia tratar do seu lugar anual, isto caso ele ainda pudesse ir", lê-se na mensagem partilhada nas redes sociais por Dior Angus.O Watford, refira-se, é último colocado na Premier League, com apenas 9 pontos em 17 partidas.