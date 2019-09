Benfiquista Willock sem minutos no WBA: «Vai ter de esperar pela sua chance»

Cedido pelo Benfica ao West Bromwich Albion até final da temporada, Chris Willock ainda não tem qualquer minuto na equipa principal do conjunto do Championship e, ao que parece, a situação não irá mudar nos próximos tempos. Pelo menos é isso que se pode entender pelas palavras do técnico croata Slaven Bilic, que apesar de elogiar o inglês, de 21 anos, admite que a concorrência é demasiado forte.





"Está a ficar mais perto, mas a verdade é que tem concorrência. Falámos no início da semana sobre ele: tem qualidade e talento e tem-nos impressionado nos treinos. Ontem, num exercício de três para dois, mostrou uma capacidade de decisão fantástica, isto para lá de ter mostrado velocidade, técnica e até força. Mas no final de contas há sempre concorrência e tenho de conseguir dar espaço a todos. De momento nessas zonas do campo temos jogadores que estão a jogar muito bem. Não se trata apenas dele. É algo que torna a minha decisão complicada, às vezes não se gosta, mas é assim em todos os clubes. O Chris, como todos os outros jogadores, tem de esperar pela sua chance", admitiu o técnico croata.