Berbatov e o futuro de Gareth Bale: «O Tottenham é o clube ideal para ele»

Dimitar Berbatov, embaixador da Betfair e antigo jogador do Tottenham, abordou a possibilidade de Gareth Bale regressar aos spurs, referindo que seria uma boa notícia tanto para o extremo galês como para o clube londrino, agora orientado por José Mourinho.





"Seria benéfico para ambas as partes. Parece-me possível que Mourinho tente contratá-lo em janeiro. Como sabem, sou um grande admirador de Bale e as coisas não lhe têm saído bem no Real Madrid, por isso penso que seja o momento para que ele continue em frente na carreira", afirmou o ex-internacional búlgaro.Berbatov não esconde que gostava de ver o internacional galês de volta ao Tottenham. "Ainda tem muito para oferecer. Caso volte a Inglaterra os spurs são, muito provavelmente, o clube ideal para ele. Conhece perfeitamente a filosofia do clube e foi ali que alcançou um grande nível antes de ir para Espanha. Eu, sinceramente, ficava contente se ele voltasse ao Tottenham", vincou.