Bergwijn prescindiu de bónus milionário para assinar pelo Tottenham

Autor do golo que este domingo abriu caminho à vitória diante do Manchester City, o extremo holandês Steven Bergwijn parece apostado em deixar desde cedo a sua marca nos sempre exigentes adeptos do Tottenham. É que, para lá do golo marcado numa estreia de sonho, soube-se também este domingo que o extremo 'perdeu' mais de sete milhões de euros ao tomar a decisão de se juntar aos spurs já neste mercado.





De acordo com o 'Mirror', esse valor dizia respeito a um bónus pago pelo PSV ao extremo de 22 anos caso este ficasse no clube até ao verão. O apelo financeiro seria certamente grande, pois tratava-se de uma verba bem generosa, mas Bergwijn acabou por prescindir dela pelo sonho de jogar na Premier League.O cenário, refira-se, foi confirmado pelo diretor desportivo John de Jong, que à imprensa do país explicou que Bergwijn "prescindiu de uma verba de forma a permitir que a transferência se concretizasse". Ainda assim, o diretor do clube de Eindhoven aproveitou a chance para negar que o jogador se tenha recusado a jogar para forçar a saída. "O Steven não se recusou a jogar. O que se passou foi que na manhã do jogo ele ligou ao treinador a perguntar se podia ser dispensado, pois estava em negociações com o Tottenham. O treinador concordou, mas nessa altura não lhe demos qualquer autorização para voar para Inglaterra, já que ainda não tínhamos acordo com o Tottenham".