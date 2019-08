Bernardo é ‘The Best’ em títulos

Bernardo Silva ganhou o 12º título da carreira. E seis deles, ou seja metade, foram conquistados no período de um ano. Depois de erguer a Supertaça de Inglaterra a 5 de agosto de 2018, frente ao Chelsea, Bernardo Silva venceu a Taça da Liga, a Premier League e a Taça de Inglaterra. A estes quatro troféus e ao de ontem acresce a Liga das Nações, conquistada em junho ao serviço da Seleção Nacional.

A época passada foi de sonho e, recorde-se, levou Pep Guardiola a criticar a ausência do médio na lista de nomeados para o prémio The Best. Agora, Bernardo parece preparar-se para mais uma coleção de troféus em 2019/20.

De resto, pelos citizens, o médio também sorriu em 2017/18 ao conquistar a Premier League e a Taça da Liga, o que perfaz sete títulos no seu atual clube. Antes, Bernardo cumpriu o triplete pelo Benfica em 2013/14 (Liga, Taça de Portugal e Taça da Liga) e ganhou a Ligue 1 pelo Monaco, em 2016/17.

Ontem, o jogador, de 24 anos, foi titular e marcou um dos penáltis no desempate. Após o jogo, mostrou-se alegre com mais uma conquista. "Primeiro troféu da época. Obrigado aos adeptos pelo apoio novamente", escreveu no Instagram. Durante a festa, o português foi regado com champanhe por Stones e ainda fez da cabeça de Sterling... um bombo.