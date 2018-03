Bernardo Silva vive um grande momento ao serviço do Manchester City e não esconde que a razão para uma época de estreia tão positiva em Inglaterra se deve... ao excelente ambiente que se vive no clube."Obviamente, quando ganhas de forma sucessiva, é mais fácil manter uma grande atmosfera mas o ambiente no balneário do City sempre foi fantástico. Quando cheguei, todo o staff e os jogadores me ajudaram imenso e fazem-no desde sempre. É ótimo fazer parte deste clube", disse à Skysports, acrescentando que quer ajudar o City a vencer a Premier League o quanto antes: "Desde os meus 10, 15 anos que sonhava jogar na melhor liga do Mundo. Fazê-lo no Manchester City, ao lado de alguns dos melhores, é incrível. É um sonho tornado realidade. Queremos finalizar a conquista da Premier o mais depressa possível para depois tentar também algo de especial na Liga dos Campeões. Veremos."

Autor: Hugo Neves