Bernardo Silva admite erros da equipa

Após a derrota contra o Southampton (0-1) e numa temporada em que o Manchester City nunca conseguiu ombrear com o Liverpool, Bernardo Silva admitiu que a equipa precisa de melhorar. “Não fizemos um jogo mau, começámos bem e no segundo tempo colocámos muita pressão sobre eles. Mas não conseguimos concluir as nossas oportunidades. Precisamos de melhorar, analisar os pequenos erros que fizemos e que nos custaram o golo”, frisou. O duelo em causa, de resto, bateu o recorde de audiências da Premier League, com 5,7 milhões de telespectadores.