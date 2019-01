Bernardo Silva confiante para o jogo com o Liverpool

Bernardo Silva, internacional português do Manchester City, garantiu que o último triunfo frente ao Southampton, após duas derrotas consecutivas, deu confiança à equipa para o embate caseiro de hoje frente ao Liverpool. "Foi muito bom regressar às vitórias antes deste jogo. Recuperámos os nossos níveis de confiança", afirmou em declarações ao ‘Manchester Evening News’.

O médio, de 24 anos, ainda reconheceu que os reds estão a atravessar um grande momento. "São uma equipa fantástica que está em excelente forma. Mas vamos tentar fazer o que fazemos sempre. Pressionar alto, ter a posse de bola e tentar conquistar os três pontos, que é o mais importante", admitiu.

Também Pep Guardiola, treinador dos citizens, não poupou nos elogios ao adversário e líder da Premier League. "Neste momento são a melhor equipa da Europa, pela maneira como jogam e controlam os detalhes do seu jogo. É um bom desafio para nós", salientou na conferência de imprensa de antevisão da partida.

O técnico catalão, de 47 anos, ainda admitiu que a identidade da equipa continua a mesma. "Tenho a sensação de que é uma grande oportunidade para podermos reduzir a desvantagem na tabela classificativa, mas o nosso foco é o mesmo. Toda a gente pergunta o que vamos fazer se perdermos, mas nós vamos tentar fazer o nosso jogo e ganhá-lo", sublinhou.

O antigo treinador do Bayern Munique e do Barcelona pode ter um trunfo precioso para lançar no encontro de hoje. "O Kevin de Bruyne treinou hoje, mas amanhã de manhã ainda vamos realizar um último teste. No entanto, está muito melhor", revelou sobre a condição física do médio belga de 27 anos, que na presente temporada só realizou seis jogos no campeonato.