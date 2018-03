A enorme surpresa que foi a eliminação do Manchester City da Taça de Inglaterra, frente ao Wigan, do 3º escalão, parece não ter feito qualquer mossa na equipa de Pep Guardiola. Desde esse inesperado resultado, há duas semanas, os citizens bateram duas vezes o Arsenal, ambas por 3-0 - primeiro na final da Taça da Liga, em Wembley; depois para a Premier League, no Emirates -, e venceram o campeão Chelsea, no domingo, com Bernardo Silva a assumir enorme protagonismo.

"Quando perdemos, às vezes torna-se tudo mais complicado, mas demos uma resposta muito boa e ganhámos três jogos a duas grandes equipas. Queremos pensar jogo a jogo, mas claro que significa muito chegar a março e estar tão perto de conquistarmos o título. Vamos dar o nosso melhor para continuar a ganhar jogos", adiantou o jovem craque português, de 23 anos, em declarações à imprensa inglesa.

