Bernardo Silva: «É uma desilusão estar tão longe do Liverpool»

Depois de se sagrar campeão nas duas primeiras épocas em Manchester, Bernardo Silva não esconde a frustração por chegar a esta altura e o City já estar a 22 pontos do líder Liverpool. Em entrevista à Sky Sports, o internacional português confessou um baixar de braços dos citizens. "Desistimos um pouco cedo e é por isso que agora estamos vinte e poucos pontos atrás. Não deveríamos ter feito isso e não foi de propósito. Fomos um pouco abaixo. É difícil, porque estamos habituados a ganhar e, na época passada, vencemos tudo em Inglaterra."

"É uma desilusão estar tão longe do Liverpool nesta Premier League e ter de lutar pelo segundo lugar. Dói muito porque, quando começámos a temporada, definimos a Premier League como objetivo, é a competição principal e a mais importante para os adeptos. Por isso, é dececionante. Vamos ter de aprender com isso", prosseguiu o médio de 25 anos, sem retirar o mérito ao rival. "O Liverpool não me surpreendeu, é uma das melhores equipas do Mundo e nós sabíamos que eles estariam fortes esta época. Não é só sorte, eles têm muito mérito mas, graças a pequenos pormenores, as coisas correram-lhes bem."

Dar explicações para o insucesso torna-se complicado. "Continuamos a jogar da mesma forma. Se olharem para as estatísticas, continuamos a ser a equipa que cria mais ocasiões e a que marca mais golos, mas, nos momentos decisivos, não estamos a ter tanta sorte."

Ainda assim, Bernardo Silva não dá a época como completamente perdida. "As pessoas estão habituadas a ver o Manchester City ganhar tudo. Se olharmos para as duas últimas temporadas e meia, nenhuma equipa da Europa ganhou tantos troféus quanto nós. E não é por agora não estamos a vencer que passamos de uma das melhores equipas para uma média. Se vencermos as duas Taças [Taça de Inglaterra e Taça da Liga] e a Liga dos Campeões, será a melhor época que este clube já viu. Por isso ainda há muito em jogo." E não escondeu a ambição pela Champions. "É uma competição que nunca ganhámos e não vou esconder que, no clube, toda a gente quer conquistá-la. Estou muito entusiasmado para os jogos com o Real Madrid."