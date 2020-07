Bernardo Silva não aplaudiu o Liverpool na guarda de honra

O jogo de ontem entre o Manchester City e o campeão Liverpool, que terminou com uma goleada dos citizens (4-0), foi antecedido por uma guarda de honra, com os jogadores do City a aplaudirem os reds. Mas nem todos felicitaram os novos campeões da mesma forma...





As imagens mostram que Bernardo Silva evidenciou alguma indiferença à passagem dos campeões e não aplaudiu.Na internet muitos adeptos dos citizens elogiam a atitude do português. "Arrasá-los com quatro [golos] foi a guarda de honra perfeita. Parabéns Bernardo, tiveste a atitude correta", escreveu um adepto. "Adoro este tipo!", atirou outro.Recorde-se que o Manchester City tinha sido o vencedor da Premier League nas últimas duas épocas.