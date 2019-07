Bernardo Silva quer arrancar a temporada a vencer

Bernardo Silva está integrado na digressão do Manchester City pela China, onde vai disputar a Premier League Asia Trophy frente ao Newcastle, o West Ham e o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, e manifestou confiança na conquista do primeiro troféu da temporada para os citizens.





"O mais importante é tentar ganhar condição física que perdemos durante as férias. Mas esta equipa joga sempre para vencer e é isso que vamos fazer", garantiu o internacional português, que venceu a Liga das Nações ao serviço da Seleção."Pessoalmente é a minha primeira vez na China. Nunca aqui tinha estado e estou muito entusiasmado", referiu o médio-ofensivo português. O primeiro jogo do Manchester City é esta quarta-feira frente ao West Ham, na meia-final disputada em Nanjing, com o jogo decisivo agendado para sábado, em Shanghai. "Estou muito feliz por aqui estar e tenho esperanças que possamos dar aos nossos adeptos chineses o melhor futebol que conseguirmos estes dias e fazê-los felizes", finalizou.