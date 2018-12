Bernardo Silva quer mais

Faltam somente quatro jornadas para o fim da primeira volta na Premier League e o Manchester City parece imparável! Amanhã os citizens terão uma visita difícil ao Chelsea, mas nem assim Bernardo Silva reduz a ambição do detentor do título. "Esta época estamos bem. Só queremos continuar assim e tentar fazer melhor do que no ano passado", referiu o internacional português ao ‘The Sun’, comentando ainda uma época que curiosamente está a ser ‘pior’ do que a transata.Os citizens, ao fim de 15 jogos no campeonato, ainda não perderam (13 vitórias e 2 empates) e só estiveram em desvantagem durante 12 minutos, dados que ficam atrás dos de 2017/18. "Já empatámos duas vezes, sendo que antes só tínhamos um empate nesta altura do campeonato. Por isso, não sei dizer bem se estamos melhor ou pior, mas quebrámos recordes e o último campeonato foi incrível", sublinhou, antes de acrescentar que "para vencer a Premier League, há que defrontar vários tipos de adversários, mas todos são difíceis, sendo assim toda a época complicada".Para já, o City soma a vantagem de ter defrontado até agora quase todos os candidatos ao título - Liverpool, United, Tottenham e Arsenal -, tendo amanhã um exame complicado no terreno do Chelsea. Se triunfar em Stamford Bridge, a equipa de Bernardo Silva segura a liderança isolada e os adeptos até equacionam a hipótese de o City repetir o campeonato invicto do Arsenal (2003/04). Já Bernardo Silva vê a meta complicada... "A competição em Inglaterra é muito complicada. Quando estás em 1º lugar não podes cometer erros", disse a pouco de tempo de experienciar o ‘Boxing Day’ pela segunda vez: "Gosto de jogar de 3 em 3 dias. Queixamo-nos, mas é bom pois adoramos futebol."