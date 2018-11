Bernardo Silva quer ser bicampeão

A cidade de Manchester vestiu-se de azul no passado domingo e Bernardo Silva foi protagonista com duas assistências na vitória por 3-1 sobre o United. Um resultado que aumenta a confiança do internacional português na revalidação o título de campeão inglês: "No final do campeonato fazemos as contas mas queremos celebrar o título outra vez", disse ao site dos citizens. "Estamos contentes, conquistámos os três pontos, que é o mais importante", realçou, confessando que "este ano as coisas têm corrido bem". E deixou elogios ao outro Silva. "O David é um dos melhores médios dos últimos 20 anos, talvez seja mesmo o melhor jogador de sempre do City. É um prazer jogar com ele e viver momentos como este."