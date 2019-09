Bernardo Silva sem nada a provar

O Manchester City volta a concentrar-se na Premier League e na receção ao Watford, depois da vitória no terreno do Shakhtar (3-0), na jornada inaugural do Grupo C da Liga dos Campeões. A equipa de Pep Guardiola foi alvo de algumas críticas, após a derrota (2-3) em Norwich, na jornada passada, já que este desaire, somado ao empate caseiro frente ao Tottenham, logo na 2ª ronda, faz com que os citizens ocupem a 2ª posição a cinco pontos do Liverpool, que apenas soma vitórias.





Bernardo Silva, avançado português dos citizens de 25 anos, não vê sinais para alarme e ainda aproveitou para calar os críticos. "As pessoas podem criticar e dizer aquilo que lhes apetece. Mas nós não temos de provar nada a ninguém, depois daquilo que fizemos nas duas últimas temporadas", sublinhou, destacando a conquista do bicampeonato e o recorde de golos (169) em todas as competições em 2018/19.Guardiola concordou com o seu jogador. "Quando se perde um jogo em oito meses, porque haveria de ter dúvidas?", questionou na antevisão da partida. Mas há uma questão central nos citizens, pois Stones juntou-se a Laporte no lote de lesionados e permanece a dúvida sobre quem vai acompanhar Otamendi no eixo da defesa. No entanto, Guardiola relativizou: "Não é um problema, é um desafio."