Bernardo Silva sobre Bruno Fernandes: «Estou feliz por tê-lo em Manchester»

Bernardo Silva não tem dúvidas de que Bruno Fernandes será "uma grande contratação para o Manchester United". Em declarações à Sky Sports, o extremo do Manchester City comentou a ida do compatriota para o rival, afirmando que o ex-capitão do Sporting não terá dificuldades em adaptar-se ao campeonato inglês.





"Penso que ele vai adaptar-se bem [à Premier League], já esteve em Itália quando era mais jovem, por isso não é a primeira vez que joga num outro país. Estou muito feliz por ele, estou feliz por jogar num dos maiores clubes do Mundo e penso que vai sair-se muito bem no Manchester United", começou por dizer o internacional português.Bernardo Silva elogiou ainda ex-médio dos leões, que neste mercado de inverno transferiu-se para os red devils por 55 milhões de euros, realçando a "mentalidade" como a sua melhor característica."A melhor qualidade do Bruno Fernandes é a mentalidade e a forma como dá sempre 100 por cento pela equipa em todos os jogos. Não interessa quem é o adversário, a mentalidade e o carácter dele é sem dúvida o seu aspeto mais forte", disse."A primeira vez que joguei contra o Bruno tínhamos ambos 18 anos, então o meu primeiro jogo pela seleção sub-19 de Portugal também foi o dele. Depois jogámos juntos nos sub-21, na Seleção A e agora estamos os dois em Manchester, o que é excelente. Somos rivais, mas é bom tê-lo por cá.""Mudar é sempre difícil, tens de te adaptar à forma como a tua nova equipa joga, aos teus companheiros de equipa, como o teu novo treinador quer que jogues, às vezes até novos sistemas e isso pode demorar meses até conseguires assimilar tudo. Mas é bom tê-lo aqui, não tenho dúvidas de que será uma boa contratação para o Manchester United, espero é que não seja contra o Manchester City", concluiu.