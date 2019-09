Bernardo Silva: «Todo o plantel vai assinar a bola e vou levá-la para Portugal»

Magia de Bernardo Silva no seu segundo golo frente ao Watford Magia de Bernardo Silva no seu segundo golo frente ao Watford

Bernardo Silva faz o primeiro hat-trick da carreira: as imagens de um jogo memorável



Bernardo Silva foi a estrela maior da vitória histórica do Manchester City, um 8-0: o maior registo citizens desde que a Premier League existe. O internacional português foi o autor de três golos e no final do encontro explicou o que vai fazer com a bola de jogo. "Vou pedir a todo o plantel que a assine e depois vou levá-la para casa e guardá-la num lugar especial", vincou o esquerdino que este sábado foi titular diante do Watford."Estivemos numa forma inacreditável nos primeiros 30 minutos, marcando muitos golos e mantendo o controlo do jogo. Depois da derrota frente ao Norwich, foi fantástico dar este resultado e esta exibição aos nossos adeptos", vincou o camisola 20 dos campeões ingleses.Desde que chegou ao Etihad em 2016, o criativo de 25 anos já apontou 26 golos pela formação de Pep Guardiola. Apesar do resultado 'gordo', o jogador formado no Benfica recordou outra ocasiões em que quem riu no fim foi o adversário. "O futebol é um jogo duro. Hoje ganhei por 8-0 mas já perdi montes de vezes por quatro ou cinco golos. É preciso continuar assim e quero desejar o melhor aos jogadores do Watford. O 8-0 diz tudo sobre a nossa exibição. Foi muito bom alcançar três pontos após uma derrota e estou muito feliz pelo primeiro hat-trick da minha carreira", declarou Bernardo Silva.