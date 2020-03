Bernardo Silva: «Uma equipa como a nossa não pode perder tantos jogos no campeonato»

Após sair derrotado do dérbi de Manchester, Bernardo Silva reforçou que a sua equipa tem de conseguir ser mais regular no campeonato. "Fizemos um mau jogo e isso não é aceitável. Não entrámos mal e estávamos a jogar bem até sofrermos o golo. Sabíamos que o United era forte no contra-ataque. Por isso, a nossa abordagem não foi aceitável", vincou, acrescentando: "Temos de ver o que errámos. Uma equipa como a nossa não pode perder tantos jogos no campeonato."

A verdade é que os citizens já levam sete derrotas esta época na Premier League. Ora, Pep Guardiola nunca tinha registado tantos desaires numa só edição de uma 1ª divisão, algo que não aflige a confiança do técnico. No final do encontro, Pep até elogiou os seus jogadores. "Jogámos bem, mas falhámos um pouco no último terço do terreno. Fizemos o nosso jogo e infelizmente sofremos. Aproveitaram os erros", explicou, antes de defender Ederson, que comprometeu nos golos sofridos: "É um guarda-redes excecional e vai recuperar!"

No lado contrário, Solskjaer prometeu ainda melhores desempenhos: "Tivemos crença, atitude e ligação com os adeptos. O resultado é fantástico e ainda vamos melhorar mais!"