Manchester City e Chelsea medem hoje forças na Supertaça de Inglaterra e, apesar de existirem muitas baixas de cada lado, no relvado do Wembley irão estar figuras em evidência. Desde logo, o internacional português Bernardo Silva, que parece ter lugar assegurado no onze de Guardiola, após os dois golos feitos e da boa exibição no particular diante do Bayern Munique.

O médio, de 23 anos, beneficia do facto de Raheem Sterling ainda não ser opção nos citizens e do reforço Riyad Mahrez estar em dúvida para ser opção inicial, isto apesar de o clube ter assumido que "não há problemas" com o tornozelo do extremo argelino.

