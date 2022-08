Bernd Leno abandona Arsenal e muda-se para o Fulham de Marco Silva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O guarda-redes alemão Bernd Leno assinou um contrato de três temporadas com o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, anunciou esta terça-feira o clube recém-promovido à liga inglesa de futebol.



Depois de quatro temporadas no Arsenal, no qual perdeu peso na última temporada, na qual só fez oito encontros, o alemão, de 30 anos, muda-se para outro clube de Londres, campeão do segundo escalão em 2021/22.

"Estou aliviado por tudo estar terminado. Estou feliz por estar aqui. Demorou algum tempo, mas no final conseguimos e isso é o mais importante", disse Leno, aos canais do clube.

Formado no Estugarda, Leno, internacional alemão nove vezes, estreou-se na liga alemã ao serviço do Bayer Leverkusen, em 2011/12, mudando-se para os 'gunners' em 2018/19.