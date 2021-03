Bernd Leno: «Tivemos grandes problemas e mau ambiente»

Bernd Leno, guarda-redes do Arsenal, confessou que o plantel atravessou momentos complicados, durante a presente temporada. Na antevisão à partida com o Olympiacos, orientado por Pedro Martins, a contar para a 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa (na 1.ª mão, os ingleses venceram por 3-1), o guardião alemão abriu o jogo e explicou porque é que a equipa esteve muito mal durante o outono.





"Tivemos grandes problemas e mau ambiente... mas, agora já demos a volta à situação e estamos focados na Liga Europa. Vamos tentar qualificar-nos para Champions, através desta prova, no entanto vai ser muito difícil", revelou.O vencedor da Liga Europa tem entrada direta na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões e há muitas equipas que apontam a isso mesmo, incluíndo o Arsenal que, neste momento, ocupa a 10.ª posição na liga inglesa.Leno assumiu que "faltava consistência à equipa" e que a vitória no dérbi do norte de Londres, frente ao Tottenham de José Mourinho, aumentou a confiança."Esperemos que nos aumente a confiança e a crença de que podemos vencer qualquer adversário. Temos de continuar unidos e com uma grande ambição", sublinhou e ainda acrescentou: "Sabemos que precisamos de quatro ou cinco triunfos seguidos para escalarmos posições na Premier League e estamos prontos para isso."