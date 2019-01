Bielsa confirma 'espionagem': «Vimos treinos de todos os nossos adversários»

Depois de, na semana passada, ter admitido ter enviado um espião para seguir o treino do Derby , Marcelo Bielsa foi mais longe e esta quarta-feira confessou que aquele procedimento foi seguido para observar todas as equipas que defrontou até ao momento. O treinador argentino do Leeds deixa claro que as suas ações não foram ilegais, ainda que admita que as mesmas não são necessiaramente corretas."Vou tornar as coisas mais fáceis para a investigação da EFL. Vou tornar tudo mais fácil e assumir o meu comportamento do ponto de vista mais extremo. Observei todos os adversários contra quem jogámos. Observámos os treinos de todas as equipas contra quem jogámos. O meu objetivo é tornar esta investigação mais fácil. Ao fazer isto, assumo possíveis sanções por parte das autoridades. Não quero comparar a minha situação com outros incidentes similares. Não quero tornar isto mais fácil atacando outros. Em relação ao que fiz, não é ilegal. Não há nada especificado, descrito ou proibido sobre isso", começou por dizer o argentino."Não é visto como uma coisa boa, mas não é uma violação da lei. Ainda que não seja ilegal, não quer dizer que seja a coisa certa a fazer. As coisas erradas que fazes não são feitas com más intenções ou com vontade de fazer batota. Se observas algo sem autorização podemos declarar isso como espiar. Vou tentar explicar por que não tinha más intenções. Não o fiz para tentar retirar uma vantagem injusta do ponto de vista desportivo, mas sim porque não é ilegal ou viola qualquer lei. Como o Lampard diz, ele não acredita que eu tivesse más intenções. Ele acredita que violei o espírito do fair play, por isso tenho de me adaptar às regras e hábitos do futebol inglês", acrescentou.Tudo isto numa conferência de imprensa de certa forma inesperada e pouco vista, com a duração de praticamente uma hora, onde o argentino mostrou uma apresentação com tudo o que analisou dos adversários. Basicamente, quem viu esta apresentação ficou a conhecer todos os segredos de todas as equipas do Championship, como por exemplo os do Derby County de Frank Lampard, uma equipa da qual Bielsa e companhia observaram... tudo!"Observámos todos os jogos dos nossos adversários da temporada passada. Os 51 jogos do Derby County, vimo-los todos. A análise de cada um demorou-nos quatro hora. Por que o fizemos? Porque pensamos que este é o comportamento profossional. Não queremos ser ignorantes em relação à competição em que estamos", explicou o argentino, que rematou a sua abordagem desta temática de uma forma... à Bielsa: "Posso não falar inglês, mas posso falar sobre as 24 equipas do Championship."