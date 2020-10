Bielsa: «Guardiola causou muitos danos ao futebol...»

Neste fim-de-semana - já este sábado - colocam-se à prova dois grandes treinadores de futebol do contexto mundial: Marcelo Bielsa e Pep Guardiola (Leeds United e Manchester City, respetivamente).





Na antevisão, Pep Guardiola assumiu que o treinador argentino do Leeds é "muito provavelmente" a pessoa que mais "admira" no futebol. Momentos depois, Marcelo Bielsa retribuiu os elogios do técnico espanhol dos citizens, sem querer incluir-se em comparações com Pep, nem com Jürgen Klopp."Uma coisa é o Klopp, outra coisa é o Guardiola e outra sou eu. Não posso considerar-me num plano de comparação ou igualdade [com os dois treinadores de Liverpool e Manchester City, respetivamente]. Guardiola causou muitos danos ao futebol porque, sem querer, proporcionou a invenção de sistemas para as equipas se defenderem das suas próprias equipas. Esse sistema é ficar com dez jogadores dentro na própria metade do campo, atrás do círculo central. É um sistema para neutralizar as equipas de Guardiola, de Klopp, aqueles que tentam realmente jogar..."", começou por dizer o treinador argentino, indicando ainda os melhores clubes para se "respirar futebol"."Para mim, nada supera àquilo que podes sentir quando orientas uma equipa como o Newell's, mas se estivermos a falar da Europa, dos clubes europeus, Marselha e Bilbau são dois lugares únicos para se respirar futebol."