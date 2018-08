A viver os seus primeiros tempos enquanto treinador do Leeds United, Marcelo Bielsa começa desde já a mostrar à nova casa aquilo que o caracteriza: as suas excentricidades. A mais recente é revelada pelo 'The Guardian', que dá conta de uma espécie de lição dada pelo argentino aos seus futebolistas, que foram obrigados pelo técnico a apanhar lixo em torno do centro de treinos durante três horas.Com esta 'tareia', Bielsa quis mostrar aos seus jogadores quanto tempo em média os adeptos precisam de trabalhar para ver um encontro da equipa no Championship, de forma a terem noção daquilo que estes têm de fazer para seguirem a sua paixão pelo clube do coração. Não sabemos se a lição foi aprendida pelos jogadores, mas amanhã teremos a primeira oportunidade de o saber, com a estreia do Leeds no Champions, diante do Stoke City.

Autor: Fábio Lima