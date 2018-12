Bielsa pediu cama e cozinha só para si no centro de estágios do Leeds

Quando o assunto é Marcelo Bielsa o mais certo é vir daí uma história insólita. Não é sempre assim, é certo, mas neste caso é isso mesmo que temos para reportar. Tudo porque, segundo revela esta quinta-feira o 'Daily Mail', numa longa reportagem onde fala das mudanças operadas pelo técnico argentino no Leeds, Bielsa terá pedido ao clube do Championship para lhe preparar um sítio para dormir e cozinhar no centro de estágios do clube, algo que mostra bem o nível de comprometimento do veterano treinador de 63 anos.Segundo o 'Daily Mail', Bielsa terá também pedido para ser construída uma zona para a sua equipa técnica dormir, de forma a não perderem tempo com o eventual trânsito da cidade. Com a sua equipa técnica tem um ritual diário de responder a cartas dos seus fãs, não deixando nenhuma para trás.A forma como Bielsa se dedica à sua função acabou por inspirar também os jogadores a mudar algo na sua forma de ser - provavelmente por imposição do próprio argentino. A começar desde logo pela alimentação, que antes passava por algumas fugas da dieta com almoços ou jantares com hambúrguers e cerveja. "Já não há nada disso", garante uma fonte do clube ao mesmo jornal, que neste artigo revela que os jogadores fazem pelo menos duas refeições juntos, seguindo um plano individual de alimentação.Por agora as mudanças vão fazendo efeito, já que o Leeds é atualmente líder isolado do segundo escalão do futebol inglês, com 6 pontos de avanço sobre o WBA, o terceiro colocado. Ainda assim, quem conhece Bielsa não festeja antecipadamente, até porque as equipas do argentino habitualmente costumam 'rebentar' nas fases finais das temporadas. Veremos como será desta vez...