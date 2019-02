Bilhetes mais caros para adeptos visitantes mantêm-se nos 34 euros

Normalmente a questão dos bilhetes para os adeptos visitantes costuma dar problemas um pouco por todo o mundo do futebol, especialmente pela especial apetência dos clubes mais pequenos em aproveitarem as visitas dos ditos grandes para inflacionar os preços e, dessa forma, encher um pouco mais os seus cofres. O problema é comum não só no nosso país, mas também pela Europa fora, excetuando na Premier League, onde desde 2016 há um valor máximo para cobrar aos fãs forasteiros, algo que vai continuar para lá desta temporada.A decisão foi tomada esta quinta-feira após reunião dos 20 clubes que compõem o campeonato, onde ficou determinado que o valor máximo de 30 libras (34,2 euros) irá ser obrigatório também para as próximas três temporadas. Uma medida que servirá para continuar a atrair os adeptos visitantes aos estádios nos jogos da Premier League, um dos campeonatos com maior percentagem de estádios cheios na Europa."Todos os clubes sabem a importância crucial da presença dos adeptos visitantes para criar a melhor atmosfera possível nos jogos. Para além disso, reconhecem que normalmente há custos adicionais para os adeptos quando estes viajam com a sua equipa", pode ler-se no comunicado da Liga.Refira-se que esta regra entrou em vigor em 2016/17 depois de vários anos de protestos, em face dos ingressos de valor elevado que eram cobrados aos adeptos visitantes.