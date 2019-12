Bilic: «Claro que vamos acionar a cláusula de Matheus Pereira, o mais cedo possível»

Matheus Pereira está muito perto de se transferir em definitivo para o West Bromwich Albion, segundo revelou esta terça-feira o técnico do clube inglês, Slaven Bilic, que não escondeu a admiração pelo jovem extremo cedido pelo Sporting.





"Ele gosta muito de aqui estar connosco. Encontrou-se aqui, sente-se importante. Ele está emprestado pelo Sporting, nós temos opção de compra e claro que a vamos acionar, o mais cedo possível. Ele fez mais do que suficiente para termos a certeza de ser um jogador muito importante para nós", garantiu o treinador croata, de 51 anos, em declarações à 'Sky Sports'.Matheus Pereira foi cedido no início da temporada à formação britânica, atual 2º classificado do Championship, com opção de compra de 10 milhões de euros. O WBA será obrigado a exercer a opção de compra em duas situações: se Matheus realizar 32 jogos oficiais ou se os ingleses ascenderem à Premier League. Nesta altura, o jovem, de 23 anos, formado no Sporting já participou em 24 jogos, tendo apontado 5 golos.