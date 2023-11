Bis de penáltis de Willian vale regresso do Fulham às vitórias dois meses depois

Num duelo emocionante até ao fim, o Fulham de Marco Silva derrotou esta segunda-feira o Wolverhampton por 3-2, em jogo a contar para a 13.ª jornada, e regressou aos triunfos na Premier League.Apesar da ausência de João Palhinha devido a castigo por acumulação de cartões amarelos, e de vir de quatro jogos consecutivos sem vencer, o Fulham entrou a todo o gás na partida e inaugurou o marcador logo à passagem do minuto 7, por intermédio de de Alex Iwobi. O Wolves, que contou com José Sá, Toti Gomes e Nélson Semedo a titulares, respondeu e, ao minuto 22, Matheus Cunha fez o 1-1 que viria a permanecer até ao intervalo.Na segunda parte, os golos acabaram por surgir todos da marca de grande penalidade: o primeiro convertido por Willian, aos 59’, a dar vantagem à equipa de Marco Silva; seguido pelo de Hee-Chan Hwang, aos 75’, a empatar mais uma vez a partida. Já em período de descontos, novo penálti para o Fulham e novamente convertido com sucesso por Willian, que bisou assim no encontro e deu a vitória aos cottagers.Com este resultado, o Fulham sobe ao 14.º lugar, com 15 pontos, enquanto o Wolverhampton é 12.º, com 15.