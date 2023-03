Blackburn afasta Leicester da Taça de Inglaterra

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Blackburn, quarto classificado da 2ª Liga inglesa, eliminou esta terça-feira o primodivisionário Leicester, e apurou-se para os quartos de final da Taça de Inglaterra em futebol, tal como fizeram Manchester City, Fulham e Brigthon.



O médio Tyrhys Dolan, do Blackburn, abriu o marcador aos 33 minutos, e o irlandês Sammie Szmodics, aos 52, aumentou a vantagem para dois golos, e o máximo que o Leicester logrou foi reduzir ao minuto 67, pelo avançado nigeriano Kelechi Iheanacho, insuficiente para evitar o afastamento da prova.

Nos restantes jogos o Manchester City sentiu algumas dificuldades em casa do Bristol City, 13.º classificado do 'Championship', apesar de se ter adiantado logo aos sete minutos, por Phil Foden, que repetiria a dose, aos 74, fechando a questão do apuramento.

Kevin de Bruyne ainda faria gosto ao pé ao fixar o resultado final em 3-0, numa partida em que os 'citizens' tiveram dois internacionais portugueses no onze inicial, o central Rúben Dias e o médio Bernardo Silva.

No Fulham-Leeds United estiveram dois internacionais portugueses em destaque, Cédric Soares e João Palhinha, autor de um grande golo, aos 21 minutos, que abriu o caminho da equipa londrina para os quartos de final, mas o lateral direito, contratado na última janela de mercado ao Arsenal, também se exibiu a um bom nível. Na segunda parte, o avançado israelita Manor Solomon fixou o resultado final em 2-0, assegurando o apuramento da equipa de Marco Silva, técnico luso do Fulham, para os quartos de final, aos quais não chegava desde 2009/10.

João Palhinha acabou por ser substituído pelo médio Harrison Reed, aos 81 minutos, enquanto Cédric deu o seu lugar ao neerlandês Kenny Tete, ao minuto 90.

Finalmente, o Brighton bateu fora o Stoke City por 1-0, com o único golo a ser marcado ao minuto 30, pelo avançado Evan Ferguson, de 18 anos.

Entretanto, faltam disputar mais quatro jogos, marcados para quarta-feira, que são o Manchester United-West Ham, o Burnley-Fleetwood , o Sheffield United-Tottenham e o Southampton-Grimsby para serem preenchidas as restantes quatro vagas dos quartos de final, sendo que o Fletwood e o Sheffield United competem na 'Championship' e o Grimsby na Liga 2 (quarto escalão).