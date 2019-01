O Arsenal confirmou este sábado o favoritismo na eliminatória com o Blackpool e, com uma vitória por 3-0, assegurou o apuramento para a quarta ronda da Taça de Inglaterra.Na ressaca da goleada sofrida ante o Liverpool, os gunners responderam da melhor forma e venceram em casa do conjunto da League One com dois golos de Joe Willock, irmão do benfiquista Chris Willock, e um de Alex Iwobi.Consulte o direto do jogo