Boas notícias para Arteta: Fábio Vieira pode estrear-se pelo Arsenal

Se a dupla ex-Manchester City, Zinchenko e Gabriel Jesus, já se estreou no jogo inaugural da Premier League, uma das contratações que mais empolga os adeptos do Arsenal teve de esperar mais. Fábio Vieira debateu-se com um problema no pé o que o fez treinar condicionado durante vários dias e falhar os jogos-treino da pré-época dos gunners.Contudo, há boas notícias para os fãs do emblema de Londres. No treino desta quarta-feira, o médio português já treinou a 100 por cento e é mais uma opção para Mikel Arteta. Em sentido contrário, Ben White, central adaptado à direita na partida com o Crystal Palace, surgiu a exercitar-se com uma proteção no joelho direito.Recorde-se que Fábio Vieira, que poderá estrear-se na Premier League, no sábado, diante do Leicester, transferiu-se do FC Porto para o Arsenal , em junho último, a troco de 35 milhões de euros.