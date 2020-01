Boas notícias para Mourinho: Hugo Lloris próximo do regresso

No meio de uma fase repleta de más notícias para José Mourinho, com resultados menos positivos e várias lesões no plantel, eis que o técnico português se prepara para finalmente receber uma boa nova em 2020. Segundo o 'Daily Mail', Hugo Lloris está cada vez mais perto do regresso em pleno aos trabalhos, podendo voltar a trabalhar com os restantes colegas dentro de cerca de 10 dias.





Ausente dos relvados desde outubro, quando sofreu uma grave lesão no ombro no embate com o Brighton, o internacional francês já tem trabalhado de forma condicionada no centro de treinos do clube londrino, devendo em breve dar o próximo passo rumo à integração em pleno.Se tudo correr conforme planeado, Lloris poderá voltar aos relvados no final do mês, período no qual obrigará Mourinho a fazer uma escolha no que à baliza diz respeito: LLoris ou Paulo Gazzaniga.De notar que, para lá de Lloris, estão aos cuidados do departamento médico Harry Kane, Moussa Sissoko, Danny Rose, Tanguy Ndombele e Ben Davies.