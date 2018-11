Bojan Krkic: «Desde o primeiro dia que me disseram para ser mais filho da p***»

Bojan Krkic foi considerado umas das grandes promessas da cantera do Barcelona, mas nunca conseguiu confirmar esse estatuto e aos 28 anos atua no Stoke City, no segundo escalão do futebol inglês. O avançado espanhol analisou a sua carreira numa entrevista concedida ao 'El Pais'."Desde o primeiro dia disseram-me que tinha de ser mais filho da p***. Ao início não tinha consciência. Depois, com os anos, percebi-o. Mas nunca o consegui fazer", começou por contar.O avançado soma já sete clubes no seu currículo, sem nunca ter conseguido afirmar-se em nenhum deles. Enquanto esteve vinculado aos blaugrana, Bojan esteve emprestado à Roma, Milan e Ajax. Em 2014, assinou pelo Stoke City, tendo sido emprestado duas vezes: uma ao Mainz e outra ao Alavés."Joguei no melhor Barcelona de todos os tempos, no Milan, no Ajax, na Roma.... e marquei nas quatro ligas. Sou uma promessa falhada? Quanta gente sonha ter uma carreira assim? Sinto-me um afortunado. Nas camadas jovens do Barcelona marquei muitos golos, também na equipa B, e na primeira equipa fiz golos importantes. Então, põe-te uma etiqueta. A minha era de 'novo Messi'. E se não a cumpres és um fracassado", defendeu-se.