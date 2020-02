Bolasie elogia Bruno Fernandes e coloca-o ao nível de De Bruyne, Silva e Eriksen

Yannick Bolasie foi colega de equipa de Bruno Fernandes apenas durante meia temporada no Sporting, mas esse período de tempo chegou para perceber que o médio encaixa como uma luva na Premier League e no Manchester United. Pelo menos foi isso que o congolês assumiu este sábado, em declarações ao jornal 'Mirror', nas quais falou do estilo de jogo do seu antigo companheiro nos leões e traçou até comparações com outros futebolistas.





"Quando estava no Sporting era ele quem dominava todos os jogos. Tudo no Sporting passava por ele. Pode jogar com ambos os pés e não tem medo de rematar fosse de pé esquerdo ou direito. Consegue ver linhas de passe e tem um bom alcance de longa distância, assim como eficácia em livres e penáltis. O seu melhor futebol aparece quando vem atrás e faz passes entrelinhas. Gosta de assistir e rematar: é esse o jogo dele. Sabe o que pode fazer e é bom nisso. É capaz também de se ligar muito bem com os atacantes. É um jogador com um estilo de jogo próprio, mas tem similaridades com De Bruyne, [David] Silva e [Christian] Eriksen", declarou o congolês, que está nos leões cedido pelo Everton.Ainda assim, e apesar de considerar que Bruno Fernandes se ajustará ao campeonato inglês, Bolasie assume ter curiosidade em perceber aquilo que Ole Gunnar Solskjær fará com o português. "Será interessante ver como é que o United vai acabar por usá-lo. Ele sempre quis jogar na Premier League e será um bom teste para ele. Ali o nível de jogo é bem mais elevado do que em Portugal. Aliás, lembro-me que em Portugal ele provavelmente poderia correr de um lado ao outro com a bola, mas na Premier League independentemente do adversário não consegues fazê-lo", concluiu.