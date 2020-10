Bolasie não conta para Ancelotti: «Não há espaço para ele»

De regresso ao Everton depois da passagem pelo Sporting por empréstimo, Yannick Bolasie até se tem treinado bem, conforme Carlo Ancelotti assumiu, mas a verdade é que o futuro do congolês não passará pelos toffees. Foi isso mesmo que assegurou esta sexta-feira o italiano, numa declaração à BBC Sport na qual fechou por completo a porta à integração do avançado de 31 anos.





"Tem estado bem, a treinar bem e tem sido profissional. Mas não faz parte do plantel, pode treinar connosco se não encontrar uma equipa no final do mercado. Mas já lhe disse que temos um grande plantel e infelizmente não há espaço para ele", explicou o técnico italiano.Ora, confrontado com as declarações, o ex-Sporting reagiu nas redes sociais. "Falei com o treinador na semana passada e isto não são novidades para mim. O que posso dizer é que tenho imenso respeito por ele. Finlamente estou a ser tratado como um ser humano depois de muitos anos... O futebol não é tão simples quanto o 123. A minha dedicação e vontade nunca mudarão", escreveu.