Bournemouth pondera processar empresa responsável pelo Olho de Falcão

Despromovido ao Championship por 1 ponto, o Bournemouth estará a ponderar colocar um processo contra a empresa responsável pela tecnologia de linha de baliza da Premier League, tudo por causa do erro no encontro entre o Aston Villa e o Sheffield United, no qual o chamado 'Olho de Falcão' não detetou um golo claro em favor do Sheffield, permitindo aos villains somar 1 ponto que, feitas as contas, foi decisivo para a sua salvação.





Énorme erreur de la goal line technology sur cette action pic.twitter.com/OBLvJacRiW — Vive le_psg? et l'asmca (@Vivelepsg2) June 18, 2020

Segundo a Sky Sports, a direção dos cherries irá reunir-se ainda esta semana para perceber se avançará ou não com um pedido de indemnização junto da empresa em causa, procurando de certa forma ser compensada por um erro que acabou por contribuir para a sua queda ao segundo escalão.No lance em causa, recorde-se, a bola ultrapassou claramente a linha de golo da baliza à guarda de Orjan Nyland, mas na falta do alerta sonoro do sistema de linha de golo o árbitro Michael Oliver nada assinalou. Na altura, a empresa responsável pediu desculpas pelo sucedido e explicou que a situação se deveu ao facto de naquele momento o guarda-redes, defesas e o poste terem tapado o campo de visão das sete câmaras ali colocadas.