Bournemouth vence em casa do Southampton e sobe ao terceiro lugar

O surpreendente Bournemouth venceu esta sexta-feira por 3-1 no terreno do Southampton e subiu, provisoriamente, ao terceiro lugar da Liga inglesa, em jogo da sexta jornada.Na visita à costa sul do Reino Unido, o Bournemouth foi para o intervalo a vencer por 2-0, com golos de Nathan Ake, aos 10 minutos, e Harry Wilson, aos 35, antes de James Ward-Prowse reduzir para os saints, aos 53, de grande penalidade.Apesar da pressão final do Southampton, que contou com o lateral internacional português Cédric Soares de início, os cherries consumaram o triunfo em tempo de compensação, através de Callum Wilson, aos 90+5 minutos.Os cherries somam 10 pontos e igualaram o segundo classificado e bicampeão Manchester City, que no domingo recebe o Watford. A liderança da Premier League é ocupada pelo Liverpool, com 15 pontos.