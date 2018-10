Bournemouth vence Norwich e avança na Taça da Liga inglesa

O primodivisionário Bournemouth recebeu e venceu 2-1 esta terça-feira o Norwich, do segundo escalão inglês, na quarta eliminatória da Taça da Liga inglesa, numa partida dominada pela equipa visitante que pecou na finalização.O médio inglês Junior Stanislas adiantou o Bournemouth aos 39 minutos, aproveitando uma assistência do experiente Jermain Defoe (36 anos), tendo o avançado alemão Onel Hernandez igualado a partida já na segunda parte.Dois minutos depois, o defesa inglês Steve Cook recolocou o clube da Premier League em vantagem, que se manteve até ao final apesar das estatísticas mostrarem o domínio do conjunto do Norwich, onde jogam os portugueses Ivo Pinto e Nélson Oliveira.O defesa Ivo Pinto foi titular, tendo sido substituído aos 68 minutos, enquanto o atacante internacional português Nélson Oliveira ficou fora das opções para esta partida.As estatísticas deste jogo mostram que o conjunto do Norwich foi o que mais procurou a vitória, com 59% da posse de bola contra 41% do Bournemouth, e com 19 tentativas de finalização (sete à baliza) contra oito remates do anfitrião (três à baliza), que beneficiou da maior eficácia para seguir em frente para os quartos de final da competição.Também na partida que opôs o Burton ao Nottingham houve vitória para a turma da casa, por 3-2, sendo de destacar o facto de o Burton atuar no terceiro escalão do futebol inglês (League One), enquanto que o eliminado Nottingham joga uma divisão acima (Championship).Depois de uma primeira parte sem golos, um auto-golo de Saidy Janko, defesa suíço de 23 anos emprestado esta época ao clube inglês pelo Porto, deu vantagem ao Burton aos 52 minutos, ampliada aos 64 minutos com o golo do médio escocês Scott Fraser.O ponta-de-lança inglês Lewis Grabban relançou o Nottingham na partida ao marcar aos 70 minutos, mas o Burton alargou novamente a vantagem aos 82 minutos por intermédio de Jake Hesketh, médio inglês de 23 anos, que foi assistido por Fraser, autor do primeiro golo do Burton.O golo tardio do avançado inglês Arvin Appiah, no primeiro minuto dos descontos, não evitou a eliminação do Nottingham, equipa que conta nas suas fileiras com vários jogadores portugueses.Diogo Gonçalves (emprestado pelo Benfica) e Gil Dias (emprestado pelo Mónaco) foram titulares e atuaram toda a partida, enquanto João Carvalho não foi convocado pelo treinador espanhol Aitor Karanka.O outro jogo desta eliminatória da Taça da Liga inglesa agendado para esta terça-feira, que opunha o Leicester ao Southampton, não se realizou, devido à tragédia que se abateu sobre o surpreendente campeão inglês da temporada 2015/16 no último sábado.O presidente do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, e outras quatro pessoas morreram quando o helicóptero caiu e explodiu do lado de fora do King Power Stadium após um jogo da Primeira Liga inglesa.