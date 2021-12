Boxing Day 'perde' mais um jogo: Burnley-Everton também foi adiado

Depois dos adiamentos do Liverpool-Leeds e do Wolverhampton-Watford, a Covid-19 voltou a afetar mais um jogo do Boxing Day, agora com o adiamento também do Burnley-Everton. A decisão foi comunicada esta sexta-feira pela Premier League, numa nota na qual explica que os toffees não tinham jogadores disponíveis para completar a ficha de jogo para a partida de domingo, que se iria realizar no Turf Moor, pelas 15 horas.Ainda em pé seguem os restantes seis encontros, com especial destaque para o Manchester City-Leicester.