Brandon Williams renova com Manchester United até 2024

O futebolista inglês Brandon Williams, de 19 anos, renovou contrato com o Manchester United até junho de 2024, com mais uma época de opção, informou esta terça-feira o clube.

Williams, internacional sub-20 pela seleção inglesa e que chegou aos red devils com sete anos, é um dos jogadores da formação integrado esta época no plantel principal, sendo opção habitual do treinador norueguês Ole Gunnar Solskjaer.

Em 2019/20, época em que a equipa na qual alinha o médio português Bruno Fernandes e o lateral direito Diogo Dalot ainda vai disputar na quarta-feira a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, Williams participou em 33 jogos.

"Assinar este contrato é mais um orgulho para mim e para a minha família. Estou no Manchester United desde os sete anos e é um verdadeiro sonho tornado realidade jogar na primeira equipa", referiu o lateral esquerdo.