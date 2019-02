Brendan Rodgers: As frases mais icónicas

Brendan Rodgers será em breve anunciado como novo treinador do Leicester City. O treinador estava no Celtic e troca agora a liga escocesa pela Premier League inglesa, com o objetivo de devolver o bom futebol e os bons resultados aos 'foxes'.

Em Inglaterra, para além de se noticiar a mudança do treinador, regista-se o facto de estar de regresso um dos técnicos mais animados das Ilhas Britânicas. E até já se fizeram compilações com as melhores frase de Rodgers.

"O problema de ser treinador é que temos de construir uma aeronave enquanto ela está a voar"

"Quando tens 65/70 por cento de posse de bola, é a morte futebolística para a outra equipa. É a esse patamar que queremos chegar em breve. É a morte pelo futebol. Tens de sugar a vida da outra equipa"

"Digo sempre que uma equipa é como uma boa refeição. Não sou um grande cozinheiro, mas fazer uma boa refeição demora muito tempo. E para conseguires uma boa refeição tens de ter bons ingredientes"

"É fantástico para o público de Sunderland ver-nos. Eles devem estar expectantes para ver em ação a equipa da qual todos falam e agora vão poder ver ao vivo. Parece-me fantástico"

"Acredito que um jovem jogador corra contra uma rede de arame farpado por ti. Um jogador mais velho vai procurar os buracos na rede"

"Acho que tivemos três jogadores que nos deixaram mal esta época - a causa, a luta e tudo o resto - escrevi nestes três envelopes os nomes deles. Tenham a certeza de que não estão nestes envelopes"

"Sempre disse que é possível viver sem água durante alguns dias, mas não consegues viver um segundo sem esperança"

"Custumo utilizar uma citação quando falo com os jogadores: 'Per aspera ad astra'. Uma frase que em Latim significa 'pela adversidade rumo às estrelas'