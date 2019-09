Brendan Rodgers reage à ausência de Ricardo na Seleção: «É absolutamente incrível»

Sem jogar pela Seleção Nacional desde a eliminação nos oitavos-de-final do Mundial de 2018, diante do Uruguai (1-3), mas é uma figura nos clubes pelos quais representou.Ricardo Pereira, lateral do Leicester, foi eleito na última temporada o melhor jogador do clube e, para além disso, esta temporada já soma sete partidas somadas e um golo marcado. Tendo em conta a importância e o nível do internacional português, de 25 anos, Brendan Rodgers não perceba a ausência do lateral no lote de convocados de Fernando Santos."O Ricardo está certamente entre os melhores laterais do mundo. Portugal deve ter laterais do topo mundial para o Ricardo nem sequer ser chamado. É absolutamente incrível! Basta analisar o seu nível competitivo ou a sua capacidade de drible. Mas o que ele tem de melhor, aquilo em que mais se destaca, é a forma como defende. É agressivo e não se encolhe contra ninguém", afirmou o técnico dos foxes, na antevisão à partida frente ao Newcastle, às 16h30, no domingo.João Cancelo (Manchester City) e Nélson Semedo (Barcelona) têm sido as opções de Fernando Santos para a lateral direita da Seleção Nacional. Nos citizens, Cancelo soma, para já, quatro partidas disputadas, sendo que só foi titular no encontro com o Preston City (triunfo por 3-0). Já no Barcelona, Nélson Semedo soma 6 encontros disputados para o campeonato - todos como titular - e um para a Liga dos Campeões, no empate (0-0) com o Dortmund.