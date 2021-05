Brentford regressa à primeira divisão inglesa... 74 anos depois

O Brentford garantiu este sábado a subida à Premier League ao vencer o Swansea por 2-0, na final do playoff do Championship, em pleno Estádio de Wembley. Será, assim, o regresso do emblema de Londres ao principal escalão... 74 anos depois. Na última vez que jogou entre a elite do futebol inglês, a competição ainda nem dava pelo nome atual.





Ivan Toney, aos 10 minutos, e Emiliano Marcondes, aos 20', selaram o triunfo diante do Swansea, que terminou reduzido a dez jogadores, depois da expulsão de Jay Fulton. O Brentford junta-se assim a Norwich e Watford, que já tinha assegurado a subida à Premier, já que terminaram nos dois primeiros lugares do Championship.