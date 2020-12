Brexit afeta Premier League: sistema de pontos vai definir entradas de novos jogadores

A saída do Reino Unido da União Europeia não vai apenas representar mudanças do ponto vista económico, político ou geográfico. Também o desporto será afetado, com o futebol a ser uma das modalidades com maior impacto destas mudanças, já que normalmente a Premier League é ponto de entrada de jogadores de outros países, nomeadamente de Portugal. Ora, com a entrada em vigor do Brexit, essa tendência irá ser travada e os futebolistas serão obrigados a garantir um visto de trabalho como até agora sucedia com futebolistas da América do Sul, por exemplo.





Segundo comunicado esta terça-feira divulgado, a atribuição da autorização para trabalhar em solo britânico será dada com base num sistema de pontos, criado a partir de uma proposta elaborada pela FA, Premier League e EFL e que já foi submetida e aprovada pelo governo. Esse sistema irá ter em atenção o; a, baseada na Liga em que estão, a sua posição e progresso nas provas continentais;, baseados nos minutos disputados no campeonato e nas provas continentais. Somados os pontos, apenas os jogadores que atinjam a valorização necessária terão a sua transferência aprovada para solo inglês. Já os que ficarem perto dessa quota poderão ser incluídos no painel de exceções e serem também autorizados a ser inscritos.Por outro lado, o mesmo comunicado revela que o "número de jogadores Sub-21 estrangeiros que um clube pode adquirir em janeiro será limitado a três, passando a seis por temporada nos anos seguintes". Uma medida que, segundo o que é escrito, "permitirá recrutar os melhores jogadores do Mundo para treinar e jogar ao lado de jogadores talentosos nacionais". Ainda relativamente a jogadores jovens, a "saída do Reino Unido da União Europeia significará também que os clubes deixarão de estar autorizados a contratar jogadores estrangeiros antes de estes completarem 18 anos".