Brighton acentua crise do Everton e sobe ao oitavo lugar da Premier League

O Brighton subiu este domingo ao oitavo lugar da Liga inglesa, ao vencer por 3-2 na visita ao Everton e prolongar a 'queda livre' dos 'toffees', em encontro da 21.ª jornada da prova.

Alexis Mac Allister, aos três minutos e 71 minutos, e Dan Burn, aos 21, assinaram os tentos dos 'seagulls', enquanto Anthony Gordon 'bisou' para o Everton, aos 53 e 76, já depois de Dominic Calvert-Lewin ter falhado uma grande penalidade que teria permitido à equipa da casa reduzir a desvantagem ainda no primeiro tempo, aos 25.

O internacional português André Gomes começou a partida no banco de suplentes da formação de Liverpool, tendo sido lançado por Rafa Benítez aos 87 minutos.

Com esta vitória, o Brighton subiu ao oitavo lugar, com 27 pontos (19 jogos), mais dois do que o Wolverhampton (18), de Bruno Lage, que é nona e na segunda-feira visita o Manchester United, sétimo, com 31 (18).

Já o Everton, continua a desiludir e segue num modesto 15.º posto, com 19 pontos, em 18 jogos, após ter somado a oitava derrota nos últimos 12 encontros para a Premier League, alcançando somente um triunfo.

Em igualdade pontual, mas com mais um jogo do que os 'toffees', surge o Leeds, 16.º colocado, que colocou fim a uma série de três desaires seguidos, com Chelsea, Manchester City e Arsenal, e bateu o Burnley por 3-1.

Jack Harrison, aos 39 minutos, Stuart Dallas, aos 77, e Daniel James, aos 90+2, marcaram os golos dos 'whites', sendo que, pelo meio, Maxwel Cornet, aos 54, reduziu para os 'clarets', que continuam em zona de despromoção, no 18.º e antepenúltimo posto.

Por seu lado, o Brentford (12.º) operou uma reviravolta sobre o Aston Villa (13.º) e venceu por 2-1, ultrapassando os 'villans' na classificação. Danny Ings colocou o conjunto de Birmingham na frente, aos 16 minutos, só que Yoane Wissa, aos 42, e Mads Rasmussen, aos 83, asseguraram o triunfo dos 'bees'.

Ainda hoje, Chelsea e Liverpool, segundo e terceiro classificados, respetivamente, separados por um ponto, defrontam-se em Stamford Bridge.