Brighton e Brentford vencem jogos em atraso na luta pelos lugares europeus

Brighton e Brentford venceram esta quarta-feira o Cristal Palace (1-0) e no reduto do Southampton (2-0), respetivamente, em jogos em atraso da Liga inglesa de futebol, e reforçaram a candidatura aos lugares europeus.



O golo que deu o triunfo do Brighton foi marcado pelo médio Solomon March, aos 15 minutos, após assistência do japonês Kaoru Mitoma, mas o resultado não expressa a flagrante supremacia da equipa da casa no jogo em atraso da ronda 8, que construiu oportunidades para obter uma vitória mais volumosa.

No outro jogo em atraso, da sétima jornada, o Brentford foi a Southampton confirmar que é um dos 'outsiders' da atual edição da Premier League, ao vencer por 2-0.

Os golos foram do incontornável Ivan Toney (32 minutos), que é o terceiro melhor marcador do campeonato, com 16 golos - só superado pelos 28 do norueguês Erling Haaland e os 20 de Harry Kane -, e do avançado congolês Yoane Wissa (90+7).

Com estes resultados, o Brighton subiu ao sétimo posto, com 42 pontos, e o Brentford ao oitavo, com 41, ameaçando as equipas que os precedem na tabela classificativa, na luta pelos lugares de acesso às competições europeias da próxima época.

O Brighton igualou a pontuação do Liverpool, sexto classificado, ambos com 42 pontos, tendo menos um jogo do que os 'reds', está a dois pontos do Newcastle, quinto classificado, cujo lugar dá acesso à Liga Europa, e a seis do Tottenham, que está no quarto posto, que acede à Liga dos Campeões, mas com menos dois jogos dos que os spurs.

A Premier League é liderada pelo Arsenal, adversário do Sporting nos 'oitavos' da Liga Europa, com 66 pontos (27 jogos), seguido do Manchester City, com 61 (27), do Manchester United, com 50 (26), do Tottenham, com 48 (27), e do Newcastle, com 44 (25).