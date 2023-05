Brighton garante presença nas competições europeias pela primeira vez na sua história

O Brighton assegurou este domingo a presença nas competições europeias na próxima temporada, pela primeira vez na sua história, após bater o despromovido Southampton (3-1), para a 37.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

No sul de Inglaterra, o irlandês Evan Ferguson, autor de um bis (29 e 40 minutos), e o alemão Pascal Gross (69) fabricaram o triunfo para os seagulls, que ocupam o sexto posto, com 61 pontos, quando ainda têm dois jogos por disputar até ao final do campeonato. Desta forma, a equipa orientada por Roberto de Zerbi tem lugar garantido na edição 2023/24 da Liga Europa, visto que já não pode ser 'apanhada' pelo Tottenham (oitavo, com 57), nem ultrapassada pelo Aston Villa (sétimo, com 58), que têm mais um jogo.

Por sua vez, os saints, que hoje marcaram pelo norueguês Elyounoussi (58), já sabem que vão terminar no 20.º e último lugar da Premier League.

O já campeão Manchester City e o Aston Villa são os próximos oponentes do Brighton, na quarta-feira e domingo, respetivamente.

Mais cedo, em Londres, o West Ham (14.º) recebeu e venceu pelo mesmo resultado o 'aflito' Leeds United (18.º), que ainda luta para se manter no principal escalão do futebol inglês.